Водитель мотоцикла без прав попал в ДТП в Удмуртии

6 Май 2020 2020-05-06T11:42:27+03:00

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В Удмуртии 5 мая на 4 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» Завьяловского района мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 39-летний мужчина, не имеющий категории на управление мотоциклом, не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

Напомним, с 1 мая по 5 мая 2020 года, в республике сотрудниками ГИБДД выявлены и исключены из процесса дорожного движения 88 пьяных водителей, из них 6 водителей были ранее привлечены к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. По вине двух таких водителей произошло два ДТП с пострадавшими.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Хорошие новости продолжаются. На стройплощадке на улице Советской в Ижевске кипит работа. Да-да там строят долгожданный 50-метровый бассейн. Министр спорта Удмуртии рассказал, с какими проблемами столкнулись рабочие и когда планируется сдать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU