2020-05-06T11:42:27+03:00
Происшествия

Водитель мотоцикла без прав попал в ДТП в Удмуртии

ДТП произошло 5 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 5 мая на 4 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» Завьяловского района мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 39-летний мужчина, не имеющий категории на управление мотоциклом, не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

Напомним, с 1 мая по 5 мая 2020 года, в республике сотрудниками ГИБДД выявлены и исключены из процесса дорожного движения 88 пьяных водителей, из них 6 водителей были ранее привлечены к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. По вине двух таких водителей произошло два ДТП с пострадавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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