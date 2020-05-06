Водитель мотоцикла без прав попал в ДТП в Удмуртии
В Удмуртии 5 мая на 4 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» Завьяловского района мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 39-летний мужчина, не имеющий категории на управление мотоциклом, не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.
Напомним, с 1 мая по 5 мая 2020 года, в республике сотрудниками ГИБДД выявлены и исключены из процесса дорожного движения 88 пьяных водителей, из них 6 водителей были ранее привлечены к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. По вине двух таких водителей произошло два ДТП с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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