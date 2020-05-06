2020-05-06T13:38:21+03:00
Общество

Киберспорт на карантине: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло в 2,3 раза

Компания фиксирует прирост активных пользователей
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После введения карантинных мероприятий и самоизоляции Tele2 зафиксировала приток пользователей площадки Cyberhero, которая объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы. С 16 марта по 26 апреля число активных пользователей платформы выросло на 132% по сравнению с шестью предыдущими неделями, при этом число новых посетителей увеличилось в 2 раза. Примерно половину аудитории (47%) по-прежнему составляют пользователи от 18 до 24 лет.

На самоизоляции любители киберспорта стали больше играть: среднее время, проведенное посетителями на портале, увеличилось на 35%.Среди активных пользователей платформы не только абоненты Tele2, но и клиенты других операторов – число этих посетителей неуклонно растет. Чтобы поддержать клиентов на самоизоляции, Tele2 дарит своим абонентам по 10 билетов на премиум-турниры.

Tele2 увеличила число киберспортивных состязаний в 4 раза. Еженедельно оператор проводит 15 «фасткапов» (быстрых турниров) и 9 премиум-турниров с призовым фондом 1-5 тыс. рублей. При этом ежемесячно на площадке проходит крупный турнир, где разыгрывается 60 тыс. рублей. Состязания проходят 4 раза в день, начиная с полудня: в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00 по московскому времени.

Чтобы разнообразить возможности игры для пользователей во время самоизоляции, Tele2 дополнила платформу новыми дисциплинами: WoT: Blitz, MobileLegends: BangBang, FIFA Mobile. Наибольшей популярностью сейчас пользуются игры-шутеры, такие как BrawlStars, Standoff2, PUBG Mobile. Пользователи ищут разные способы занять себя на самоизоляции – востребованы не только активные игры, но и медитативные таймкиллеры. В ответ на запросы клиентовTele2 скоро запуститих на платформе.

*Киберхероу, ВоТ:Блитц, Мобил Легендс, БэнгБэнг, ФИФА Мобил, БраулСтарс, Стэндоф 2, ПАБДЖИ Мобил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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