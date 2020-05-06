Житель Удмуртии обвиняется в убийстве матери

6 Май 2020 2020-05-06T13:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что пьяный обвиняемый находился дома с 68-летней матерью. На почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил женщине обрезом в грудь, после чего скрылся. Результате потерпевшая скончалась, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовного дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Организаторы проекта «Песни нашей Победы» подвели итоги заключительного полуфинала и готовы объявить имена всех участников финального гала-концерта, который пройдет 9 мая.

- Хорошие новости продолжаются. На стройплощадке на улице Советской в Ижевске кипит работа. Да-да там строят долгожданный 50-метровый бассейн. Министр спорта Удмуртии рассказал, с какими проблемами столкнулись рабочие и когда планируется сдать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU