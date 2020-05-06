На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги

6 Май 2020 2020-05-06T15:46:57+03:00

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В Удмуртии начался ремонт участка на Шабердинском тракте. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии.

- Ремонту подлежит участок Шабердинского тракта, начинающийся от АЗС «Башнефть» и до разворотного кольца автобусов в посёлке Вараксино. Новый асфальт уложат в два слоя. Также специалисты заменят бортовые камни и укрепят обочины, - говорится в сообщении.

Работы ведутся по одной проезжей полосе, водителей просят заранее планировать маршрут и при возможности избегать ремонтных участков.

Ремонт дороги производится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU