На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
В Удмуртии начался ремонт участка на Шабердинском тракте. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии.
- Ремонту подлежит участок Шабердинского тракта, начинающийся от АЗС «Башнефть» и до разворотного кольца автобусов в посёлке Вараксино. Новый асфальт уложат в два слоя. Также специалисты заменят бортовые камни и укрепят обочины, - говорится в сообщении.
Работы ведутся по одной проезжей полосе, водителей просят заранее планировать маршрут и при возможности избегать ремонтных участков.
Ремонт дороги производится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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