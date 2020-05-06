Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T16:10:19+03:00

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В Удмуртии более 600 жителей приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Чтобы принять участие в акции нужно украсить окно своего дома или квартиры силуэтами памятников Победы или фотографиями военных лет. Участникам акции предлагается разместить на своем окне журавлей по количеству членов семьи, которые принимали участие в войне - в тылу или на фронте, - говорится в сообщении.

Окна, украшенные ко Дню Победы, необходимо выставить в социальные сети с хештегом #Окна_Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU