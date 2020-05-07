Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
В городке Металлургов нужно организовать два новых нерегулируемых пешеходных перехода - такое решение приняли власти Ижевска. Документ уже подписан главой города Олегом Бекмеметьевым.
Две новые «зебры» уже совсем скоро должны появиться на перекрестке улиц 30 лет Победы и 5-й Подлесной, а именно на его западной и восточной сторонах. Рядом с данным перекрестком находятся несколько детских садиков, а также школа № 35
Дорожные службы должны будут нанести разметку и установить соответствующие знаки в течение 20 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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