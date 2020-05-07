2020-05-07T06:59:44+03:00
Общество

Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске

Они будут располагаться неподалеку от нескольких детсадов и школы в городке Металлургов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В городке Металлургов нужно организовать два новых нерегулируемых пешеходных перехода - такое решение приняли власти Ижевска. Документ уже подписан главой города Олегом Бекмеметьевым.

Две новые «зебры» уже совсем скоро должны появиться на перекрестке улиц 30 лет Победы и 5-й Подлесной, а именно на его западной и восточной сторонах. Рядом с данным перекрестком находятся несколько детских садиков, а также школа № 35

Дорожные службы должны будут нанести разметку и установить соответствующие знаки в течение 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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