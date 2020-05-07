2020-05-07T12:49:24+03:00
Общество

Доставка шаров и фотосессии: как ижевчанам порадовать близких во время самоизоляции

А также где можно хорошо повеселиться, когда закончится карантин
Маша Мухина
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PixabayPixabay
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Уже месяц Медиагруппа «Центр» проводит акцию #ИжевскВместе для поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, по которым больно ударила текущая ситуация из-за коронавируса. В соцсетях мы собираем объявления тех, кто принимает активное участие в этой акции и делаем тематические подборки.

Самоизоляция – не повод отказывать себе в сюрпризах, праздниках и подарках. В сегодняшней подборке «Комсомолка» расскажет о тех, кто поможет организовать праздник, порадовать близких, а после самоизоляции выпустить пар и получить заряд адреналина!

Заряд адреналина после самоизоляции

Pixabay

Pixabay

«Стальной лепесток»

Федерация спортивного метания ножа Удмуртии предоставляет возможность получить разряды и звания в соответствии с Единой Всероссийской системой классификации. Опытнейшие инструкторы - призеры Всероссийских и международных соревнований. Огромный арсенал метательных снарядов. Стрельба из лука, арбалета, пневматики, дартс, работа с хлыстом, фланкировка шашками. Организация коорпаративных и семейных праздников, турниров тимбилдингов, в том числе, и с выездом к заказчику. Где: ул. К. Маркса, 1, 2 корпус, 3 этаж, офис 325

Группа «ВКонтакте»

Телефон: 8-912-751-38-70

Семейный стрелковый клуб «Цель»

Праздники, отдых со спортивным азартом. Безлимитная стрельба из всего оружия клуба.

Где: ул. М. Горького, 34

Телефон: 8-919-916-85-80, 56-85-80

Группа «ВКонтакте»

Лучно-метательный клуб «Лукоборье»

Стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, обучение, мастер-классы, турниры, выездной тир, в наличии подарочные сертификаты, в том числе и электронные.

Где: ул. Кирова, 142

Телефон: 8-912-020-80-99

Группа «ВКонтакте»

Сеть лазертаг арен «Метка»

3 уникальных арены в Ижевске, спроектированы и оборудованы специально для игры в лазертаг. Дни рождения, корпоративы, тусовки, сборные игры. Действует онлайн-продажа сертификатов на комплексные предложения со скидкой до 45%.

Телефон: 644-048, 8-912-766-55-49

Сайт: www.metka.club

Клуб айкидо «Восход»

Сейчас проводится бесплатный онлайн-марафон, где, занимаясь зарядкой дома, можно получить призы. А после карантина всех ждут на тренировки!

Где: ул. Красноармейская, 127

Телефон: 8-909-052-45-81

Группа «ВКонтакте»

Радость – в мелочах

Воздушные шары

Доставка воздушных шаров. Скидка подписчикам 10% на первый заказ!

Группа «ВКонтакте»

Телефон: 8-912-466-23-21 (Вайбер, Ватсап), 24-44-18

Шары и игрушки

Онлайн-доставка игрушек, шаров.

Группа «ВКонтакте»

Для заказа писать в личные сообщения

Шарики

Все, что нужно для праздничного настроения в день рождения – это шарики! Бесконтактный самовывоз или доставка.

Телефон: 8-904-278-63-60 (Вайбер, Ватсап)

Группа «ВКонтакте»

ИжСалют

Доставка цветов, воздушных шаров и пиротехники по всему городу! Есть скидки и акции.

Телефон: 677-162, 8-982-822-08-77

Группа «ВКонтакте»

Розы, пионы, тюльпаны...

Свежие цветы

Амир Закиров

Амир Закиров

Цветы свежие. Разный ассортимент. Доставка.

Телефон: 8-909-055-21-36

Для заказа писать в личные сообщения

«Маков цвет»

Цветочный магазин, доставка цветов!

Где: ул. Пушкинская, 284

Телефон: 8-922-517-20-43

Группа «ВКонтакте»

Сайт

Доставка цветов

Доставка цветов по Уве и Увинскому району.

Официальная группа «ВКонтакте»

Дарим эмоции

Песня в подарок

Песни в подарок, песни на заказ: поздравительная, корпоративная, песня для какого-либо мероприятия, песня на память или для признания в любви, съёмка клипа.

Группа «ВКонтакте»

Водная база отдыха Радиозавода

Пикник на день, мало людей и очень бюджетно.

Телефон: 566-913

Остановись, мгновение!

Контур-Фото

Печать фотографий, фотосувениры. Акции, доставка курьерами. Продажа перчаток, батареек, картин по номерам.

Сайт

Фотокниги

Разбираем свои фотоархивы и заказываем фотокнигу!

Для заказа писать в личные сообщения

Фотостудия «Аляска Лофт»

Фотостудия приглашает на проведение фотосессий, количеством гостей до 10 человек. После каждого гостя идет обработка поверхностей (выключатели, дверные ручки) антебактериальным средством и перерыв между съемок в 30 минут.

Где: проезд Дзержинского, 3

Телефон: 8-912-760-13-16, 8-999-228-60-02

Группа «ВКонтакте»

Вы тоже хотите принять участие в акции медиагруппы «Центр» #ИжевскВместе?

Тогда расскажите о себе:

В группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда»-Ижевск

В группе «ВКонтакте» IZHLIFE

В группе «ВКонтакте» радио «Адам»

В группе «ВКонтакте» «Наше радио»

В специальном чате в Телеграм от «Коммерсанта»

Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, и не забудьте хештег #ИжевскВместе. Все запросы и предложения будут собраны, отсортированы и опубликованы на «Комсомолке».

Мы верим, что, объединившись, сможем помочь друг другу в непростой ситуации!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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