Доставка шаров и фотосессии: как ижевчанам порадовать близких во время самоизоляции
Уже месяц Медиагруппа «Центр» проводит акцию #ИжевскВместе для поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, по которым больно ударила текущая ситуация из-за коронавируса. В соцсетях мы собираем объявления тех, кто принимает активное участие в этой акции и делаем тематические подборки.
Самоизоляция – не повод отказывать себе в сюрпризах, праздниках и подарках. В сегодняшней подборке «Комсомолка» расскажет о тех, кто поможет организовать праздник, порадовать близких, а после самоизоляции выпустить пар и получить заряд адреналина!
Заряд адреналина после самоизоляции
Pixabay
«Стальной лепесток»
Федерация спортивного метания ножа Удмуртии предоставляет возможность получить разряды и звания в соответствии с Единой Всероссийской системой классификации. Опытнейшие инструкторы - призеры Всероссийских и международных соревнований. Огромный арсенал метательных снарядов. Стрельба из лука, арбалета, пневматики, дартс, работа с хлыстом, фланкировка шашками. Организация коорпаративных и семейных праздников, турниров тимбилдингов, в том числе, и с выездом к заказчику. Где: ул. К. Маркса, 1, 2 корпус, 3 этаж, офис 325
Группа «ВКонтакте»
Телефон: 8-912-751-38-70
Семейный стрелковый клуб «Цель»
Праздники, отдых со спортивным азартом. Безлимитная стрельба из всего оружия клуба.
Где: ул. М. Горького, 34
Телефон: 8-919-916-85-80, 56-85-80
Группа «ВКонтакте»
Лучно-метательный клуб «Лукоборье»
Стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, обучение, мастер-классы, турниры, выездной тир, в наличии подарочные сертификаты, в том числе и электронные.
Где: ул. Кирова, 142
Телефон: 8-912-020-80-99
Группа «ВКонтакте»
Сеть лазертаг арен «Метка»
3 уникальных арены в Ижевске, спроектированы и оборудованы специально для игры в лазертаг. Дни рождения, корпоративы, тусовки, сборные игры. Действует онлайн-продажа сертификатов на комплексные предложения со скидкой до 45%.
Телефон: 644-048, 8-912-766-55-49
Сайт: www.metka.club
Клуб айкидо «Восход»
Сейчас проводится бесплатный онлайн-марафон, где, занимаясь зарядкой дома, можно получить призы. А после карантина всех ждут на тренировки!
Где: ул. Красноармейская, 127
Телефон: 8-909-052-45-81
Группа «ВКонтакте»
Радость – в мелочах
Воздушные шары
Доставка воздушных шаров. Скидка подписчикам 10% на первый заказ!
Группа «ВКонтакте»
Телефон: 8-912-466-23-21 (Вайбер, Ватсап), 24-44-18
Шары и игрушки
Онлайн-доставка игрушек, шаров.
Группа «ВКонтакте»
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Шарики
Все, что нужно для праздничного настроения в день рождения – это шарики! Бесконтактный самовывоз или доставка.
Телефон: 8-904-278-63-60 (Вайбер, Ватсап)
Группа «ВКонтакте»
ИжСалют
Доставка цветов, воздушных шаров и пиротехники по всему городу! Есть скидки и акции.
Телефон: 677-162, 8-982-822-08-77
Группа «ВКонтакте»
Розы, пионы, тюльпаны...
Свежие цветы
Амир Закиров
Цветы свежие. Разный ассортимент. Доставка.
Телефон: 8-909-055-21-36
Для заказа писать в личные сообщения
«Маков цвет»
Цветочный магазин, доставка цветов!
Где: ул. Пушкинская, 284
Телефон: 8-922-517-20-43
Группа «ВКонтакте»
Доставка цветов
Доставка цветов по Уве и Увинскому району.
Официальная группа «ВКонтакте»
Дарим эмоции
Песня в подарок
Песни в подарок, песни на заказ: поздравительная, корпоративная, песня для какого-либо мероприятия, песня на память или для признания в любви, съёмка клипа.
Группа «ВКонтакте»
Водная база отдыха Радиозавода
Пикник на день, мало людей и очень бюджетно.
Телефон: 566-913
Остановись, мгновение!
Контур-Фото
Печать фотографий, фотосувениры. Акции, доставка курьерами. Продажа перчаток, батареек, картин по номерам.
Фотокниги
Разбираем свои фотоархивы и заказываем фотокнигу!
Для заказа писать в личные сообщения
Фотостудия «Аляска Лофт»
Фотостудия приглашает на проведение фотосессий, количеством гостей до 10 человек. После каждого гостя идет обработка поверхностей (выключатели, дверные ручки) антебактериальным средством и перерыв между съемок в 30 минут.
Где: проезд Дзержинского, 3
Телефон: 8-912-760-13-16, 8-999-228-60-02
Группа «ВКонтакте»
Вы тоже хотите принять участие в акции медиагруппы «Центр» #ИжевскВместе?
Тогда расскажите о себе:
В группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда»-Ижевск
В группе «ВКонтакте» IZHLIFE
В группе «ВКонтакте» радио «Адам»
В группе «ВКонтакте» «Наше радио»
В специальном чате в Телеграм от «Коммерсанта»
Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, и не забудьте хештег #ИжевскВместе. Все запросы и предложения будут собраны, отсортированы и опубликованы на «Комсомолке».
Мы верим, что, объединившись, сможем помочь друг другу в непростой ситуации!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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