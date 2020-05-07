Телеканал RT 9 мая покажет полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага»
В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит документальный фильм «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага», главный герой которого повторил путь советской армии в 1945 году.
9 мая команда телеканала проведет реконструкцию событий 1945 года в Твиттере, а в Инстаграм пройдет акция «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем.
Также RT воссоздал исторический снимок «Знамя Победы над Рейхстагом», для реконструкции которого были использованы все доступные фото, сделанные советским военным корреспондентом.
Кстати, о 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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