2020-05-07T15:50:29+03:00
75 лет Великой Победы

Телеканал RT 9 мая покажет полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага»

А также телеканал воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы над Рейхстагом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит документальный фильм «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага», главный герой которого повторил путь советской армии в 1945 году.

9 мая команда телеканала проведет реконструкцию событий 1945 года в Твиттере, а в Инстаграм пройдет акция «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем.

Также RT воссоздал исторический снимок «Знамя Победы над Рейхстагом», для реконструкции которого были использованы все доступные фото, сделанные советским военным корреспондентом.

Кстати, о 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- День Победы 2020 в Удмуртии: какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?
В больнице Ижевска находится 12 беременных, которые контактировали с заболевшими коронавирусом
С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 1512 человек
Телеканал RT 9 мая покажет полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага»
Тело мужчины обнаружили спасатели на реке в Удмуртии
Ремонт дороги начался на участке переулка Профсоюзный в Ижевске
Доставка шаров и фотосессии: как ижевчанам порадовать близких во время самоизоляции
Ижевчанина подозревают в поджоге двух иномарок
Перепутали: директора Удмуртской филармонии ошибочно приняли за разбойника
Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта
Движение трамваев №2 и №9 в Ижевске временно закрыто
С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом
Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске
Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире
Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске: фоторепортаж со стройки
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Группу подростков из Удмуртии на лодке унесло течением
Самый «бедный» депутат Госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
Аномальная жара и усиление ветра ожидается в ближайшие дни в Удмуртии
Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей