2020-05-07T17:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции

А также составлено 18 протоколов за невыполнение правил поведения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске проводятся ежедневные рейды по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Рейды проводятся на территориях школ, детских площадок, придомовых территориях, скверов, аллеях. С жителями, которые выходят на улицу без уважительной причины, проводится беседа. За время рейдов было выдано 150 предупреждений гражданам, которые нарушают режим самоизоляции. А также составлено 18 административных протоколов, - сообщает пресс-служба.

Все материалы направлены в районный суд на рассмотрение.

Также было проверено четыре магазина по соблюдению режима самоизоляции и выполнению санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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