За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции
В Ижевске проводятся ежедневные рейды по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Рейды проводятся на территориях школ, детских площадок, придомовых территориях, скверов, аллеях. С жителями, которые выходят на улицу без уважительной причины, проводится беседа. За время рейдов было выдано 150 предупреждений гражданам, которые нарушают режим самоизоляции. А также составлено 18 административных протоколов, - сообщает пресс-служба.
Все материалы направлены в районный суд на рассмотрение.
Также было проверено четыре магазина по соблюдению режима самоизоляции и выполнению санитарно-эпидемиологических рекомендаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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