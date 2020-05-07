За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T17:36:22+03:00

А также составлено 18 протоколов за невыполнение правил поведения

Изменить размер текста: A A

В Ижевске проводятся ежедневные рейды по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Рейды проводятся на территориях школ, детских площадок, придомовых территориях, скверов, аллеях. С жителями, которые выходят на улицу без уважительной причины, проводится беседа. За время рейдов было выдано 150 предупреждений гражданам, которые нарушают режим самоизоляции. А также составлено 18 административных протоколов, - сообщает пресс-служба.

Все материалы направлены в районный суд на рассмотрение.

Также было проверено четыре магазина по соблюдению режима самоизоляции и выполнению санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала, есть ли в республике среди беременных женщин заболевшие коронавирусом.

- Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?

ИСТОЧНИК KP.RU