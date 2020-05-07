Онлайн: как в Ижевске наносят дорожную разметку

7 Май 2020 2020-05-07T22:03:47+03:00

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Поздним вечером 7 мая журналист «Комсомолки» отправился на перекресток улиц Удмуртская и Холмогорова. Сегодня здесь нанесут дорожную разметку. Когда работы пройдут и на других участках и как долго продержится – смотрите в нашей трансляции.

Напомним, в прошлом году при нанесении разметки возникли проблемы с подрядчиком (Подробности). В этом году глава города Олег Бекмеметьев пообещал, что все работы проведут в срок (Подробности).

Как в Ижевске наносят разметку.Где разметка появится в первую очередь? Сколько она продержится в этом году и кто проверяет качество работ? Представители администрации города рассказывают, кто и как наносит разметку в Ижевске в этом году

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Подрядчик заплатит за сорванные сроки по нанесению дорожной разметки в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU