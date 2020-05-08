Паводок в Ижевске прошел без эксцессов

8 Май 2020 2020-05-08T07:53:34+03:00

Вода в пруду не поднималась до опасных отметок

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Весенний паводок в Ижевске был ниже многолетних значений и прошел без аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас водоемы вернулись к обычным отметкам. Уровень Ижевского пруда составляет 99,27 мБС, сброс воды через гидроузел равен 21 куб. м в секунду. Работа подрядчика, который занимался обслуживанием насосно-силового оборудования в нижнем бьефе реки Иж, завершается сегодня, 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU