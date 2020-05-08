Паводок в Ижевске прошел без эксцессов
Вода в пруду не поднималась до опасных отметок
Фото:ru.esosedi.org
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Весенний паводок в Ижевске был ниже многолетних значений и прошел без аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас водоемы вернулись к обычным отметкам. Уровень Ижевского пруда составляет 99,27 мБС, сброс воды через гидроузел равен 21 куб. м в секунду. Работа подрядчика, который занимался обслуживанием насосно-силового оборудования в нижнем бьефе реки Иж, завершается сегодня, 8 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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