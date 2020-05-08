По состоянию на 8 мая в Удмуртии выявили 7 случаев заражения коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T08:10:29+03:00

При этом еще 15 человек выздоровели

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В Удмуртии на 8 мая выявили еще 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, по одному жителю заболели в Малопургинском, Игринском и Каракулинском районах. Выздоровели и выписаны домой еще 15 человек, - отметил глава региона.

Всего в Удмуртиии зарегистрировано 352 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU