2020-05-08T10:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудникам телеканала RT сделали скрининг-тесты на антитела к COVID-19

Всего проверили 162 сотрудника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Скрининг-тесты на антитела к COVID-19 сделала телекомпания RT своим сотрудникам. Такие тесты сейчас делают жителям Уханя и других китайских городов.

Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с коронавирусом. По результатам можно понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к вирусу.

В исследовании приняли участие 16 сотрудника телекомпании. Как выяснилось, 13 обследуемых человек, скорее всего, недавно заболели. Еще у троих выявлены антитела двух классов IgM и IgG – это значит, что человек находится в активной стадии болезни. В итоге 16 человек были отправлены на самоизоляцию.

При этом, по данным ВОЗ, в настоящее время нет доказательств того, что люди, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, полностью защищены от повторного заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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