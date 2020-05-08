2020-05-08T11:46:08+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже магазина в Ижевске

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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В Ижевске полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что мужчина днем зашел в магазин по улице Карла Либкнехта открыто похитил алкоголь. В последующем оттолкнул одну из сотрудниц магазина и скрылся, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Управление МВД России по Ижевску обращается к гражданам: если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, сообщите в отдел полиции №3 по телефонам: 698-002 – дежурная часть отдела полиции №3 или 8-922-506-06-96 – сотрудник отдела уголовного розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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