Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

8 Май 2020 2020-05-08T12:49:54+03:00

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В выходные в Удмуртии ожидается теплая погода, но с воскресенья начнутся дожди. Рассказываем подробнее о погоде на ближайшие дни.

Так, по данным сервиса Яндекс Погода, 9 мая, в субботу, днем температура составит +26…+27 градусов, ночью +14…+17 градусов, без осадков.

В воскресенье, температура немного понизится и составит днем +19…+21 градус, ночью +12…+14 градусов, утром и днем небольшой дождь.

В понедельник, 11 мая, днем ожидается +19 градусов, +10…+12 градусов, пасмурно.

Следующая неделя будет не такой жаркой, пройдут дожди, а средняя температура днем составит +15 градусов, ночью +11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU