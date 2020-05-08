2020-05-08T12:49:54+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

С воскресенья пойдут дожди
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В выходные в Удмуртии ожидается теплая погода, но с воскресенья начнутся дожди. Рассказываем подробнее о погоде на ближайшие дни.

Так, по данным сервиса Яндекс Погода, 9 мая, в субботу, днем температура составит +26…+27 градусов, ночью +14…+17 градусов, без осадков.

В воскресенье, температура немного понизится и составит днем +19…+21 градус, ночью +12…+14 градусов, утром и днем небольшой дождь.

В понедельник, 11 мая, днем ожидается +19 градусов, +10…+12 градусов, пасмурно.

Следующая неделя будет не такой жаркой, пройдут дожди, а средняя температура днем составит +15 градусов, ночью +11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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