Прием заявок на конкурс «ДаУР!» в Удмуртии продлили

8 Май 2020 2020-05-08T14:34:17+03:00

Ранее срок подачи заявок на участие был 10 мая

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У всех желающих появился еще шанс принять участие в конкурсе «ДаУР!» - сроки принятия заявок продлили. Ранее ставили сроки до 10 мая.

- Много заявок поступает от жителей Удмуртии, которые активно предлагают обязательные для посещения места и достопримечательности республики. Однако не все успевают поделиться своими предложениями. Поэтому по просьбам жителей региона решили продлить прием заявок, - сообщила министр национальной политики республики Ларисы Буранова.

Заявки принимаются в электронном виде, для участия нужно заполнить форму на сайте даур.рф с названием, архивной фотографией и описанием достопримечательности. Или опубликовать фото с описанием в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегами #даур100 #ОткрываемУдмуртиюВместе.

Победителей определят с помощью голосования. Всего выберут 100 интересных мест Удмуртии.

Кстати, уже сейчас жители прислали более 200 работ.

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- В год столетия государственности Удмуртии стартует проект "ДаУР!". Принять участие может любой желающий! Подробности уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU