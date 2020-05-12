Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии
Свалку биологических отходов нашли в лесу вблизи автодороги Ува-Ижевск, в районе «Ключевой горы» Увинского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии региона.
Свалка состояла из боенских отходов животных – это отходы предприятий убоя и первичной переработки скота, которые очень опасны как для животных, так и для человека.
Ветеринарные специалисты Увинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных взяли пробы для исключения особо опасных заболеваний. Свалку сожгли, место дезинфицировали.
Фото: ГУ ветеринарии Удмуртии
Материалы по факту несанкционированной свалки переданы в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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