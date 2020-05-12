Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии

12 Май 2020 2020-05-12T06:03:25+03:00

Кто понесет ответственность за организацию свалки, неизвестно

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Свалку биологических отходов нашли в лесу вблизи автодороги Ува-Ижевск, в районе «Ключевой горы» Увинского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии региона.

Свалка состояла из боенских отходов животных – это отходы предприятий убоя и первичной переработки скота, которые очень опасны как для животных, так и для человека.

Ветеринарные специалисты Увинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных взяли пробы для исключения особо опасных заболеваний. Свалку сожгли, место дезинфицировали.

Фото: ГУ ветеринарии Удмуртии

Материалы по факту несанкционированной свалки переданы в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU