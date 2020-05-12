Капитан баскетбольной команды из Ижевска покинул клуб

12 Май 2020 2020-05-12T09:25:08+03:00

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Капитан ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» Алексей Карпенко уходит из команды. Об этом сообщается на официальной странице сообщества «ВКонтакте».

Капитан перейдет в другой клуб. В какой именно, не уточняется.

-Леша - это тот человек, на которого можно во всем положиться. За несколько сезонов в Ижевске он сумел завоевать сердца удмуртских любителей баскетбола и стать «своим» парнем! Это он был инициатором многих благотворительных акций, сюрпризов от команды, - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что в баскетбольной команде будет играть американский легионер.

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ИСТОЧНИК KP.RU