Сбор смета и мойка ограждений: какие работы проведут городские службы Ижевска 12 мая?

12 Май 2020 2020-05-12T11:05:58+03:00

Городские службы моют и подметают улицы, собирают мусор и смет и проводят другие работы Фото: Архив КП

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12 мая городские службы продолжают благоустраивать город. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Сегодня планируют убрать смет на улице Азина, убрать мусор на улице Ракетной, Восточной, Фронтовой и 40 лет Победы, помыть ограждения на Южной набережной и отремонтировать ограждения на улице Камбарской. На улице Пушкинской отремонтируют колодцы ливневой канализации, а на улице 40 лет Победы ее промоют. На улицах Клубной и Новоажимова отремонтируют и покрасят урны. На улице Кирпичной займутся планированием обочин. Дефекты дорожного полотна устранят на улицах Оружейника Драгунова, Ухтомского, Кузебая Герда, Новой, Четырнадцатой, Сибирской, Иркутской, в мкрн Новый Игерман и в переулке Ижевском.

12 мая в городе будут работать 77 единиц техники. Также городские службы работали в праздники.

Куда обращаться?

Оставить жалобу на некачественные работы можно по телефону 072 (с мобильного 998-072). Также можно обратиться в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78 или оставить заявку через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU