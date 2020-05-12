12 Май 2020 2020-05-12T18:01:15+03:00

Когда завершат режим самоизоляции и кому можно будет выйти на работу? Александр Бречалов вышел в прямой эфир

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12 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы рассказать, как будет жить республика после 12 мая.

Напомним, что 11 мая президент России Владимир Путин анонсировал постепенное снятие ограничительных мер. Однако окончательное решение должны принять главы республик в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

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ИСТОЧНИК KP.RU