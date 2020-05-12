2020-05-12T18:01:15+03:00
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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая

Когда завершат режим самоизоляции и кому можно будет выйти на работу? Александр Бречалов вышел в прямой эфир
Анастасия Волкова
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12 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы рассказать, как будет жить республика после 12 мая.

Напомним, что 11 мая президент России Владимир Путин анонсировал постепенное снятие ограничительных мер. Однако окончательное решение должны принять главы республик в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая
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