2020-05-12T18:28:38+03:00
Общество

Ремонтные работы начались на трех участках дорог Удмуртии

В том числе ремонт начался на одном из самых проблемном участке
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии ремонтные работы начались на трех участках дороги. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».

Так, ремонт начался на трассе Ижевск – Якшур-Бодья (от старого поста ГИБДД на 16 км, до путепровода федеральной автодороги «Обход города Ижевск»). Специалисты отремонтируют 1,5 км дороги. Дорожное покрытие будет уложено в два слоя, обочины укреплены. Во время ремонта будет перекрыта одна полоса, вторая останется свободной для проезда. На участке благоустроят остановку общественного транспорта, установят наружное освещение, светофор и камеры фото-видео фиксации. Работы планируют завершить до 31 августа 2020 года.

Также ремонт начался в Кезском района на участке Ке-Пужмезь-Чепца протяженностью 4,26 км и на участке трассы Малая Пурга – Нижнее Кечево.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 12 мая 2020 года.

- Будут ли получать зарплату жители Удмуртии, которые не вышли на работу 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?
Ремонтные работы начались на трех участках дорог Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая
Будут ли получать зарплату жители Удмуртии, которые не вышли на работу 12 мая
11 мая в Ижевске составили 14 протоколов о нарушении режима самоизоляции
С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии
Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации
В течение недели в некоторых районах Удмуртии возможны заморозки
Карантин сняли с двух районов Удмуртии
С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы
Смертельное ДТП произошло в выходные на трассе Удмуртии
В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели
Сбор смета и мойка ограждений: какие работы проведут городские службы Ижевска 12 мая?
Глава Ижевска рассказал, как будут работать детские сады города
Более миллиона рублей похитили мошенники в Удмуртии за праздники
Капитан баскетбольной команды из Ижевска покинул клуб
На площади у Михаило-Архангельского собора в Ижевске вандал сломал пасхальное яйцо
По состоянию на утро 12 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Бешеный кот напал на жителей Удмуртии
Из-за коронавируса младенцев в Удмуртии осматривают на дому
Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии