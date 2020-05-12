Ремонтные работы начались на трех участках дорог Удмуртии

12 Май 2020 2020-05-12T18:28:38+03:00

В том числе ремонт начался на одном из самых проблемном участке

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В Удмуртии ремонтные работы начались на трех участках дороги. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».

Так, ремонт начался на трассе Ижевск – Якшур-Бодья (от старого поста ГИБДД на 16 км, до путепровода федеральной автодороги «Обход города Ижевск»). Специалисты отремонтируют 1,5 км дороги. Дорожное покрытие будет уложено в два слоя, обочины укреплены. Во время ремонта будет перекрыта одна полоса, вторая останется свободной для проезда. На участке благоустроят остановку общественного транспорта, установят наружное освещение, светофор и камеры фото-видео фиксации. Работы планируют завершить до 31 августа 2020 года.

Также ремонт начался в Кезском района на участке Ке-Пужмезь-Чепца протяженностью 4,26 км и на участке трассы Малая Пурга – Нижнее Кечево.

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ИСТОЧНИК KP.RU