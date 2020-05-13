33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

13 Май 2020 2020-05-13T07:47:39+03:00

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В Удмуртии разыскивают 33-летнего Рябчикова Дениса. 4 мая он вышел из деревни Каймашур, и о его дальнейшем местонахождении ничего неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

На вид Денису Игоревичу 30-35 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, прямые, глаза карие. Справа на животе шрам. Был одет в черную футболку и такого же цвета ветровку, синие джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы что-то знаете о судьбе Дениса, сообщите в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102) или в поисково-спасательный отряд по номеру телефона 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU