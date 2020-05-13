Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского
В Удмуртии осудят местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что 14 апреля ночью в поселке Яр пьяный мужчина нарушал общественный порядок и режим самоизоляции. Сотрудники полиции предложили ему пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но мужчина оказался и пытался убежать. Потом ударил полицейского, позже ударил его еще раз уже в служебной машине, - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии.
- Новые остановочные павильоны появятся в Ижевске.
- Сколько новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии выявили на утро 13 мая?
- КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»! В каком доме хочет жить ваш ребенок? Предложите ему нарисовать дом своей мечты и выигрывайте сертификаты в детский магазин! Подробнее об условиях конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»