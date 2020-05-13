2020-05-13T09:56:02+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского

Пьяный мужчина нарушал порядок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии осудят местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 14 апреля ночью в поселке Яр пьяный мужчина нарушал общественный порядок и режим самоизоляции. Сотрудники полиции предложили ему пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но мужчина оказался и пытался убежать. Потом ударил полицейского, позже ударил его еще раз уже в служебной машине, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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