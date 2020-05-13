2020-05-13T16:26:22+03:00
Общество

Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress

В топе предпочтений также предложения от онлайн-кинотеатров
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 составила рейтинг самых популярных предложений в период самоизоляции. Так, клиенты охотнее отдавали предпочтение развлекательным онлайн-сервисам. Участники программы использовали предложение от «ЛитРес», которое позволяет получить три электронные книги бесплатно. Не менее популярными были и онлайн-кинотеатры. До периода самоизоляции предпочтения клиентов распределялись иначе – чаще они использовали начисления кешбэка за покупку товаров в онлайн-магазинах, таких как АliExpress, KupiVIP, Shein, «Дочки-Сыночки» и других.

.

.

В период самоизоляции участники программы лояльности также стали активно использовать предложение от «Яндекс.Деньги» с возможностью зачисления 200 рублей на счет, услугу «Tele2 Платеж» и бесплатную подписку на сервис для прослушивания музыки «Звук».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, в категории «Онлайн-развлечения» клиентам доступны специальные предложения от онлайн-кинотеатров Okko, Megogo, Wink и других. Кроме этого, категория будет полезна для любителей компьютерных игр. Абоненты оператора могут получить на платформе Cyberhero бесплатный месяц игры в ладдере (рейтинговая система, где каждому игроку присваивается определенное количество очков) с призовым фондом 100 000 рублей, а также три билета на любые турниры с призовым фондом от 5000 рублей.

Клиенты также могут выбрать предложения от ресторанов «БУРГЕР КИНГ», «Додо пицца», «Папа Джонс» и супермаркета «Карусель». Еще абонентам доступны специальные условия от онлайн-библиотек «ЛитРес», MyBook, Bookmate и школ дистанционного изучения иностранных языков Skyeng и Lingualeo.

*АлиЭкспресс, *КупиВИП, *Шейн, *Окко, *Мегого, *Винк, *Киберхероу, *МайБук, *Букмэйт, *Скайэнг, *Лингуалео

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей
Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики
В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения
Местами по Удмуртии ожидаются грозы
Ижевчанина обвиняют в убийстве женщины и покушение на убийство знакомого
В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек
Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста
12 мая ушла из жизни главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы
Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека
Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского
16 новых остановочных павильонов появится в Ижевске
Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии
13 мая в Удмуртии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу
Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге
Покупателей без защитной маски не станут обслуживать в магазинах Удмуртии
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?