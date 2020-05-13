Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным адаптироваться к жаркой погоде
Домашние питомцы, как и люди, нелегко переносят жаркую погоду. В такие дни важно, чтобы животное соблюдало питьевой режим, находилось в тени либо под кондиционером (главное, не переусердствовать, так как можно простудиться ). Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказала ветеринарный врач клиники «Гуффи» Галина Щучко.
Ветеринар из Удмуртии рассказала, как помочь домашним питомцам адаптироваться к жаре
Хозяева должны бить тревогу, если животное тяжело дышит, выглядит вялым. Его тут же необходимо перенести в тень и дать воды, затем измерить температуру. Если градусник показывает высокую температуру, то необходимо смочить полотенце в прохладной воде и укутать им питомца. Если вашей кошке или собаке лучше не становится, то нужно обратиться за помощью к ветеринару.
Какие породы животных хуже других адаптируются к жаркой погоде и как им помочь в этом, слушайте в нашем подкасте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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