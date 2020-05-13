Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным адаптироваться к жаркой погоде

13 Май 2020 2020-05-13T17:43:58+03:00

А также в каких случаях стоит обратиться к ветеринару

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Домашние питомцы, как и люди, нелегко переносят жаркую погоду. В такие дни важно, чтобы животное соблюдало питьевой режим, находилось в тени либо под кондиционером (главное, не переусердствовать, так как можно простудиться ). Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказала ветеринарный врач клиники «Гуффи» Галина Щучко.

Ветеринар из Удмуртии рассказала, как помочь домашним питомцам адаптироваться к жаре 00:00 00:00

Хозяева должны бить тревогу, если животное тяжело дышит, выглядит вялым. Его тут же необходимо перенести в тень и дать воды, затем измерить температуру. Если градусник показывает высокую температуру, то необходимо смочить полотенце в прохладной воде и укутать им питомца. Если вашей кошке или собаке лучше не становится, то нужно обратиться за помощью к ветеринару.

Какие породы животных хуже других адаптируются к жаркой погоде и как им помочь в этом, слушайте в нашем подкасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU