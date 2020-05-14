Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Ижевске

14 Май 2020 2020-05-14T05:51:41+03:00

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В Ижевске началась подготовка к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба города.

13 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на объектах теплосетей и проверил, как идут работы.

Фото: vk.com/izh_gov

Один из самых крупных участков реконструкции расположен на Воткинском шоссе возле 1 РКБ. Общая протяженность обновляемых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения составляет там более 3,7 км. Их модернизация будет стоить 43,2 млн рублей. Что важно, на время реконструкции подачу горячей воды смогут сохранить.

Также 2,7 км теплосетей заменят на улице Дзержинского, в районе домов №№ 18-32. Здесь заменят, стоимость работ составит 26,4 млн рублей. Речь идет об обеспечении теплом 11 жилых домов и социальных учреждений.

- Этот объект очень важен, поскольку обеспечит качественным ресурсом жителей окрестных домов и детский сад № 248. Все работы выполняются комплексно - полностью меняется изношенный участок от ЦТП до ввода в жилой дом или социальное учреждение, - отметил Олег Бекмеметьев на своей официальной странице «ВКонаткте».

Фото: vk.com/izh_gov

Всего в рамках концессионных соглашений межотопительный период 2020 года ООО «УКС» выполнит реконструкцию около 36 км квартальных теплосетей и 10 центральных тепловых пунктов. Также будет построена автоматизированная блочная котельная в микрорайоне Люлли и проведена реконструкция газовой котельной на улице Июльская в Ленинском районе.

Также вне концессии пройдут работы по реконструкции более 1,1 км магистральных теплосетей.

Напомним, отопительный сезон закончился в Ижевске 6 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU