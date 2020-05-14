Пожилая ижевчанка отдала 80 тысяч рублей «установщикам окон» за зубные импланты
80 тысяч рублей отдала 89-летняя жительница Ижевска мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.
Как рассказала потерпевшая, днем к ней в квартиру пришли неизвестные мужчина и женщина, представившиеся специалистами по профилактике пластиковых окон. Очевидно подобные услуги пенсионерку не заинтересовали, так как злоумышленники в ходе беседы внезапно «сменили профиль», сообщив, что в свободное время от основной работы время также занимаются рекламой зубных имплантов. Мошенники предложили ижевчанке протезирование со скидкой, и женщина передала им деньги, с которыми незнакомцы незамедлительно скрылись.
Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
МВД напоминает гражданам, особенно пенсионного возраста, о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными, позвонившими в дверь. Не впускайте незнакомцев в дом или в квартиру, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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