Пожилая ижевчанка отдала 80 тысяч рублей «установщикам окон» за зубные импланты

14 Май 2020 2020-05-14T06:29:39+03:00

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80 тысяч рублей отдала 89-летняя жительница Ижевска мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Как рассказала потерпевшая, днем к ней в квартиру пришли неизвестные мужчина и женщина, представившиеся специалистами по профилактике пластиковых окон. Очевидно подобные услуги пенсионерку не заинтересовали, так как злоумышленники в ходе беседы внезапно «сменили профиль», сообщив, что в свободное время от основной работы время также занимаются рекламой зубных имплантов. Мошенники предложили ижевчанке протезирование со скидкой, и женщина передала им деньги, с которыми незнакомцы незамедлительно скрылись.

Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

МВД напоминает гражданам, особенно пенсионного возраста, о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными, позвонившими в дверь. Не впускайте незнакомцев в дом или в квартиру, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU