Горячую воду на неделю отключат в Индустриальном районе Ижевска

14 Май 2020 2020-05-14T10:02:28+03:00

Гидравлические испытания пройдут с 14 по 22 мая

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В Индустриальном районе Ижевска пройдут гидравлические испытания на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 14 по 22 мая горячую воду отключат в домах:

- Автозаводская 2а;

- Ворошилова 37а, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127;

- Воткинское шоссе 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284;

- Салютовская 19/1, 27, 57, 67, 71, 75;

- Спортивная 111, 111а

Жителей просят быть осторожными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU