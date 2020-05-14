Единоразовые выплаты на детей в Ижевске в 2020 году: сколько составят, и какие семьи смогут получить

14 Май 2020 2020-05-14T11:01:45+03:00

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Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил об единоразовых выплатах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала, кто и как сможет получить деньги.

- Выплату в 10 тысяч рублей получат семьи, в которых воспитываются дети с 3 до 16 лет. Выплата без учета нуждаемости, обратиться за ней нужно в органы Пенсионного фонда по месту жительства, - отметила Татьяна Юрьевна.

Также министр рассказала об условиях выдачи ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на маткапитал.

- Ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей получали семьи, имеющие право на материнский капитал, в которых воспитывался ребенок до 3 лет включительно. После выступления президента России данную выплату получат и семьи, которые не имели права на материнский капитал. В таких семьях у нас воспитывается 29 тысяч детей,- рассказала Татьяна Юрьевна.

Заявление можно подать с 12 мая через портал Госуслуг или через отделение ПФР. Единоразовые выплаты начнутся в июне.Телефон для справок 8 (3412) 606-137, 8 (3412) 400-123.

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Министр соцполитики и труда Удмуртии рассказала о порядке получения выплат на детей из-за ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU