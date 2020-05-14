2020-05-14T15:50:27+03:00
Общество

На трассе Ижевск - Ува установили освещение

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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13 мая на трассе Ижевск-Ува завершился монтаж световых опор. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- На трассе установлено 13 опор, срок службы – до 25 лет. Также завершены работы по установке световых опор и подведению к ним токоведущих проводов на двух объектах трассы Завьялово - Каменное. Освещение продолжают устанавливать еще на 4 объектах, всего будет освещено более 4 км различных автодорог, - говорится в сообщении.

Общая стоимость работ составила 18,9 млн рублей. Гарантийные обязательства на все работы - 5 лет, все это время подрядчик должен будет содержать объекты. Завершить установку освещения планируется до 31 августа 2020 года.

Освещение также установят на перекрестке трассы Ижевск - Якшур-Бодья с окружной Ижевска. При этом на участке будет отремонтирована проезжая часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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