Ижевчанина осудят за распространение детской порнографии

14 Май 2020 2020-05-14T15:20:02+03:00

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В Ижевске направили в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в распространении детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что мужчина в одной из соцсети, под псевдонимом несовершеннолетней девочки, купил порнографические фотографии детей в возрасте от 8 до 12 лет, которые переслал знакомому, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU