14 мая вечером на участке улицы Горького в Ижевске ограничат движение
В Ижевске на улице Максима Горького специалисты проведут работы по устранению дефекта теплосети. В связи с этим будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- С 21:00 14 мая до 07:00 15 мая движение будет ограничено на участке возле торгово-офисного центра на улице Горького, 79. Здесь будет закрыта проезжая часть по направлению в центр и организована временная схема расстановки дорожных знаков. Для автотранспорта предусмотрен объезд – по полосе обратного движения. Троллейбусное движение по маршрутам №№ 6 и 9 в указанный период прекратится, - говорится в сообщении.
В ходе ремонта специалисты устранят дефект и заменят компенсаторное устройство, дефект был выявлен в результате гидравлических испытаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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