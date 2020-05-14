Мужчина из Удмуртии убил отца, который не дал ему деньги на алкоголь

14 Май 2020 2020-05-14T16:52:12+03:00

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В Удмуртии суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности отцу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 29 февраля днем обвиняемый и его 61-летний отец выпивали, после чего между ними произошел конфликт. Причиной конфликта стал отказ отца дать сыну денег на выпивку. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, от чего мужчина упал и ударился головой о радиатор отопления, - сообщает пресс-служба.

В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через несколько дней. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что не хотел убивать отца.

Суд назначил обвиняемому судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU