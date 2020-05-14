Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
14 мая в Ижевске состоялся объезд дорог, отремонтированных в 2015-2016 годах. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Комиссия была на улице Карла Маркса в районе перекрестка с ул. Красногеройской и в районе перекрестка с Кирова, на ул. К.Либкнехта (участок от М. Горького до К. Маркса), а также на улицах Чугуевского и Пушкинской (в районе перекрестка с ул. Майской). Были выявлены дефекты – это колейность, трещины на проезжей части и просадка колодцев, - говорится в сообщении.
Гарантия по указанным объектам заканчивается в текущем году.
- По результатам осмотров и проведенных измерений составляются акты, где указываются гарантийные дефекты. Их подрядчик устраняет за свой счёт. При возникновении спорных ситуаций, когда подрядная организация выступает против приведения полотна в нормативное состояние по гарантии, проводится экспертиза, - отметил руководитель городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Губарев.
Также комиссия была на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса, где идет ремонт трамвайных путей. Работы планируется завершить до 18 мая. На асфальтирование участка предусмотрено 7 млн рублей, оно будет выполнено после определения подрядчика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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