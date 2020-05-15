50 ветеранов боевых действий и инвалидов в Удмуртии получат жилье

15 Май 2020 2020-05-15T09:06:06+03:00

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В течение 2020 года полсотни ветеранов боевых действий и инвалидов смогут улучшить свои жилищные условия. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, поможет в этом федеральная программа, по которой региону выделено 38 млн рублей.

Стать участником программы могут ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Условие - они должны быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, и поставлены на учет до 1 января 2005 года.

Участникам программы будут вручены свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилья. Семь человек воспользовались помощью и приобрели жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU