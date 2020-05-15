Онлайн: как Ижевск выходит из режима самоизоляции

15 Май 2020 2020-05-15T11:16:33+03:00

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После месяца полной самоизоляции Ижевск начал оживать. Глава Удмуртии ослабил режим самоизоляции и разрешил работать некоторым организациям. Журналисты Медиагруппы «Центр» побывали в разных точках города и рассказали, при каких условиях открылись парки, стадион «Динамо» и зоопарк Удмуртии.

Например, зоопарк работает с 09:00 до 21:00, но чтобы прогуляться по территории всем жителям необходимо быть в масках, перчатках и соблюдать дистанцию.

В парках Ижевска тоже не обошлось без ограничений, несмотря на то, что в парке имени Кирова играет музыка и работают некоторые ларьки посетителям обязательно нужно носить маску и соблюдать дистанцию. Также представители «Парков Ижевска» рассказали, какие изменения ждут горожан в новом сезоне.

Что касается стадиона «Динамо», тут правила абсолютно такие же, на входе у спортсменов проверяют наличие маски, измеряют температуру. Пока что разрешены только индивидуальные занятия, но в скором времени представители стадиона ожидают еще послаблений режима, когда уже можно будет заниматься малыми группами.

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Как Ижевск выходит из режима самоизоляции.C 14 мая в Ижевске разрешили работу парков, зоопарка, музеев, а также некоторых объектов спорта. Наши корреспонденты с мест рассказывают, в каком режиме будут работать парк Кирова, стадион Динамо и зоопарк Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU