Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T11:26:13+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 47-летняя местная жительница, с заявлением о похищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина с номера, зарегистрированного в Москве и представился сотрудником банка. Далее он убедил женщину в том, что ее банковский счет находится под угрозой взлома. Чтобы сохранить деньги, нужно было назвать номер банковской карты и код на ее обороте. Потерпевшая поверила и назвали данные, после этого у нее похитили 470 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД по Удмуртии напоминает: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU