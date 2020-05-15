Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей
В полицию Ижевска обратилась 47-летняя местная жительница, с заявлением о похищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина с номера, зарегистрированного в Москве и представился сотрудником банка. Далее он убедил женщину в том, что ее банковский счет находится под угрозой взлома. Чтобы сохранить деньги, нужно было назвать номер банковской карты и код на ее обороте. Потерпевшая поверила и назвали данные, после этого у нее похитили 470 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД по Удмуртии напоминает: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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