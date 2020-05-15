2020-05-15T11:29:54+03:00
Общество

Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19

Абоненты могут посетить доктора дистанционно
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 поддерживает россиян, соблюдающих рекомендации по самоизоляции. В период пандемии особенно важно уделять внимание здоровью и не подвергать себя лишним рискам. Сейчас многое можно делать со своего смартфона дистанционно, в том числе и сходить на прием к врачу. В целом интерес к телемедицине растет: число обращений к системе «ТелеМед» в период самоизоляции увеличилось на 34% по сравнению с обычными днями.

При любой покупке в салонах оператора клиенты получают промокод. После его активации абоненты смогут бесплатно консультироваться с врачами по вопросам любых простудных и вирусных заболеваний. Клиентам также доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу COVID-19. Круглосуточные консультации врачей можно получить по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке.

Абоненты Tele2 могут оформить годовое медицинское онлайн-обслуживание по специальным выгодным тарифам. Пакет ориентирован на любых клиентов: детей, взрослых и пенсионеров.Он включает консультации от врачей ведущих медицинских учреждений страны.

В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут пациенту рекомендации относительно образа жизни, например, скорректируют меню и физическую активность.

Сервис «ТелеМед» включает широкий спектр услуг и фокусируется не только на медицинском консультировании, но и устной правовой помощи. Квалифицированные юристы объяснят пользователям, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. Одна из услуг сервиса – «Честная фармакология» – помогает подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты.

К сервису «ТелеМед» можно подключиться в розничной сети Tele2.Более подробная информация доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей
Онлайн: как Ижевск выходит из режима самоизоляции
Ремонт дворов стартовал в Ижевске
По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля
49-летний житель Ижевска погиб в горящей машине
Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии
На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
О защите от COVID-19 жителям Удмуртии расскажет приложение
50 ветеранов боевых действий и инвалидов в Удмуртии получат жилье
Семь человек пострадали, один погиб: недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло ДТП
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Мужчина из Удмуртии убил отца, который не дал ему деньги на алкоголь
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
14 мая вечером на участке улицы Горького в Ижевске ограничат движение
Ижевчанина осудят за распространение детской порнографии