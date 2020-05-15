2020-05-15T15:58:26+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

Синоптики обещают заморозки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные погода не изменится: будет прохладно и дождливо. По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, ближайшей ночью пройдут дожди, а температура в ближайшие дни будет ниже климатических норм.

По данным сервиса Яндекс Погода, в субботу, 16 мая, ожидается +11…+13 градусов, небольшой дождь, ночью +3…+5 градусов, без осадков. В ночь на 17 мая местами по республике прогнозируются заморозки.

17 мая, в воскресенье, днем +14…+15 градусов, ночью +5…+8 градусов, без осадков.

Вначале следующей недели вероятны грозы, температура поднимется днем до +15…+20 градусов, ночью +12…+18 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус.

- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал, сколько врачей заразились коронавирусом.

- «Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске. Он пошел на крайние меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть вопрос: появится ли на улице Клубной ТРЦ «Счастье»?
Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
«Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске
17-летнего жителя Удмуртии будут судить за убийство сверстника
У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус
Жизнь многодетной семьи из Удмуртии показали по Первому каналу
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей
Онлайн: как Ижевск выходит из режима самоизоляции
Ремонт дворов стартовал в Ижевске
По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля
49-летний житель Ижевска погиб в горящей машине
Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии
На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
О защите от COVID-19 жителям Удмуртии расскажет приложение
50 ветеранов боевых действий и инвалидов в Удмуртии получат жилье
Семь человек пострадали, один погиб: недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло ДТП
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Мужчина из Удмуртии убил отца, который не дал ему деньги на алкоголь
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
14 мая вечером на участке улицы Горького в Ижевске ограничат движение
Ижевчанина осудят за распространение детской порнографии