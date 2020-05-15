Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

15 Май 2020 2020-05-15T15:58:26+03:00

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В предстоящие выходные погода не изменится: будет прохладно и дождливо. По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, ближайшей ночью пройдут дожди, а температура в ближайшие дни будет ниже климатических норм.

По данным сервиса Яндекс Погода, в субботу, 16 мая, ожидается +11…+13 градусов, небольшой дождь, ночью +3…+5 градусов, без осадков. В ночь на 17 мая местами по республике прогнозируются заморозки.

17 мая, в воскресенье, днем +14…+15 градусов, ночью +5…+8 градусов, без осадков.

Вначале следующей недели вероятны грозы, температура поднимется днем до +15…+20 градусов, ночью +12…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU