Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T16:15:31+03:00

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Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входящее в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева) проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

С 27 апреля по 15 мая в структурных подразделениях «Белкамнефти» проведено 1678 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Три из них оказались положительными. Диагноз подтвердился у сотрудников НГДУ-1 из Нефтекамска, сейчас они проходят лечение. Тестирование нефтяников продлится до июня – анализы будут взяты у всех поэтапно выходящих на работу сотрудников.

Забор анализов проводят медработники компании «Медицея» на промышленной базе «Хохряки», в центральном офисе компании в Ижевске, в поселке Игра и Нефтекамске. При этом соблюдаются все правила профилактики и социального дистанцирования.

Отметим, что решение о проверке работников «Белкамнефти» на наличие коронавируса приняло руководство компании, следуя политике предприятия, направленной на социальную защиту и заботу о коллективе. «Белкамнефть» – одно из немногих предприятий Удмуртии, где проходит массовое тестирование сотрудников на коронавирус. Все расходы по забору анализов и лабораторным исследованиям взял на себя работодатель.

Тестирование на коронавирус позволит выявить носителей вируса на ранней стадии развития заболевания, которое зачастую протекает бессимптомно, а также предупредить распространение инфекции среди сотрудников предприятия.

Добавим, что по данным на 15 мая, в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, в Башкортостане – 1874.

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ИСТОЧНИК KP.RU