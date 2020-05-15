2020-05-15T16:15:31+03:00
Общество

Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус

Проверка проводится по инициативе работодателя
Поделиться:
Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус Фото: предоставлено АО "Белкамнефть" им. А.А. ВолковаСотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус Фото: предоставлено АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
Изменить размер текста:

Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входящее в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева) проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

С 27 апреля по 15 мая в структурных подразделениях «Белкамнефти» проведено 1678 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Три из них оказались положительными. Диагноз подтвердился у сотрудников НГДУ-1 из Нефтекамска, сейчас они проходят лечение. Тестирование нефтяников продлится до июня – анализы будут взяты у всех поэтапно выходящих на работу сотрудников.

Забор анализов проводят медработники компании «Медицея» на промышленной базе «Хохряки», в центральном офисе компании в Ижевске, в поселке Игра и Нефтекамске. При этом соблюдаются все правила профилактики и социального дистанцирования.

Отметим, что решение о проверке работников «Белкамнефти» на наличие коронавируса приняло руководство компании, следуя политике предприятия, направленной на социальную защиту и заботу о коллективе. «Белкамнефть» – одно из немногих предприятий Удмуртии, где проходит массовое тестирование сотрудников на коронавирус. Все расходы по забору анализов и лабораторным исследованиям взял на себя работодатель.

Тестирование на коронавирус позволит выявить носителей вируса на ранней стадии развития заболевания, которое зачастую протекает бессимптомно, а также предупредить распространение инфекции среди сотрудников предприятия.

Добавим, что по данным на 15 мая, в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, в Башкортостане – 1874.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть вопрос: появится ли на улице Клубной ТРЦ «Счастье»?
Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
«Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске
17-летнего жителя Удмуртии будут судить за убийство сверстника
У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус
Жизнь многодетной семьи из Удмуртии показали по Первому каналу
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей
Онлайн: как Ижевск выходит из режима самоизоляции
Ремонт дворов стартовал в Ижевске
По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля
49-летний житель Ижевска погиб в горящей машине
Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии
На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
О защите от COVID-19 жителям Удмуртии расскажет приложение
50 ветеранов боевых действий и инвалидов в Удмуртии получат жилье
Семь человек пострадали, один погиб: недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло ДТП
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Мужчина из Удмуртии убил отца, который не дал ему деньги на алкоголь
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
14 мая вечером на участке улицы Горького в Ижевске ограничат движение
Ижевчанина осудят за распространение детской порнографии