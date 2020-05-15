Есть вопрос: появится ли на улице Клубной ТРЦ «Счастье»?
Ижевчане интересуются, что строится на улице Клубной, рядом с остановкой «Зангари».
- Что строится напротив жилого комплекса «Заречный квартал»? - спрашивает у нас Валентина.
Мы отправили запрос в пресс-службу Ижевска. Там пояснили, что на этом месте планировалось строить торговый центр «Счастье», но в ближайшее время он там не появится. Никаких работ не ведется. Нет и планов по строительству здесь каких-то объектов. Территория продолжит пустовать.
- Информация о возобновлении строительства торгового центра на земельном участке, расположенном по улице Клубной, отсутствует, - ответили на запрос «Комсомолки». При этом управление архитектуры сообщает, что оно не выдавало разрешение на строительство объекта. Это делает Минстрой Удмуртии.
- По имеющимся данным разрешение на строительство в границах данного участка до настоящего времени не выдавалось, - прокомментировали в управлении архитектуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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