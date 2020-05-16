4 новые хоккейные коробки построят в Удмуртии для маленьких спортсменов

16 Май 2020 2020-05-16T08:12:46+03:00

Так прошло открытие "Мишкиного катка" в парке Кирова. Скоро юные спортсмены смогут тренироваться и на других коробках республики Фото: Амир Закиров

Наша республика победила в конкурсе проектов развития детского хоккея

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Завершилось рассмотрение заявок на конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лёд», который проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Экспертный совет решил, что поддержку получат 25 проектов из 14 регионов страны. Причем из Удмуртии – сразу 4!

- Удмуртия была включена в географию программы «Добрый лёд» только в этом году и сразу отличилась активным участием в конкурсе, — отметил Игорь Барадачёв, руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко на официальном сайте проекта.

Итак, в нашей республике новые хоккейные площадки появятся в:

1. деревне Лоза (Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Витязь») – здесь будет всесезонный лед на хоккейной коробке и новое оборудование для зала;

2. деревне Среднее Кечево (Средняя общеобразовательная школа) – выиграли 1 млн 400 тысяч рублей на новую хоккейную коробку и освещение;

3. селе Красное (Красносельская средняя общеобразовательная школа) – заявка была на 998 тысяч рублей;

4. деревне Гожня (Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа) – получат 1 млн 200 тысяч рублей на новую хоккейную коробку и освещение.

- Хочу поблагодарить нашу команду, кто готовил заявки, и еще раз сказать спасибо Фонду Елены и Геннадия Тимченко за то, что оценили участие Удмуртской Республики, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов в обращении на свой странице в соцсетях.

Интересно, что в этом году на конкурс было представлено 86 заявок из 28 российских регионов. Больше всего заявок – 40 - поступило из Приволжского федерального округа. Причем самым активным регионом стала именно наша республика, приславшая 21 заявку.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (до сентября 2013 года назывался Благотворительным фондом «Ладога») был основан в конце 2010 года. Стратегические программы фонда: «Старшее поколение», «Спорт», «Семья и дети», «Культура».

Ключевые задачи программы «Добрый лёд» (направление «Спорт») — развитие физических способностей детей и подростков, а также пропаганда здорового образа жизни.

По итогам реализации проекта только в этом году в нашей стране появятся 12 новых открытых хоккейных коробок, более 1 000 детей смогут начать заниматься хоккеем.

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ИСТОЧНИК KP.RU