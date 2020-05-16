Движение трамваев в городок Металлургов в Ижевске изменено
Продолжается реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Из-за проводимых работ движение трамваев в городок Металлургов сегодня, 16 мая, изменится.
- С 9:00 16 мая до 5:00 17 мая будет закрыто движение трамвая №2, - говорится в сообщении.
Трамваи поедут:
2 маршрут: Ул.Промышленная – ул.Ленина – Центр;
7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш с 5:50 до 23:00.
Движение 1 и 10 маршрутов трамваев проходит без изменений, по расписанию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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