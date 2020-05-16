Движение трамваев в городок Металлургов в Ижевске изменено

16 Май 2020 2020-05-16T08:48:43+03:00

7-й маршрут в Металлург идет только в дневное время Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Продолжается реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Из-за проводимых работ движение трамваев в городок Металлургов сегодня, 16 мая, изменится.

- С 9:00 16 мая до 5:00 17 мая будет закрыто движение трамвая №2, - говорится в сообщении.

Трамваи поедут:

2 маршрут: Ул.Промышленная – ул.Ленина – Центр;

7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш с 5:50 до 23:00.

Движение 1 и 10 маршрутов трамваев проходит без изменений, по расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU