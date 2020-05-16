16 мая в Ижевске весь день будут идти дожди
Сегодня, 16 мая, в Ижевске столбик термометра поднимется лишь до +13…+15 градусов. Также, по прогнозам сервиса Яндекс-погода, весь день ожидаются небольшие дожди.
Западный ветер будет дуть с силой до 12-14 м/с, так что будьте внимательны, оставляя автомобили под особо старыми деревьями – падение веток не исключено.
Завтра ижевчан ждет такая же дождливая погода, хотя солнце все же начнет выглядывать из-за туч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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