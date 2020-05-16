2020-05-16T10:11:13+03:00
Общество

16 мая в Ижевске весь день будут идти дожди

Скорость ветра – до 14 м/с
Лана Аристова
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Влажность воздуха 16 мая - 92%Влажность воздуха 16 мая - 92%Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Сегодня, 16 мая, в Ижевске столбик термометра поднимется лишь до +13…+15 градусов. Также, по прогнозам сервиса Яндекс-погода, весь день ожидаются небольшие дожди.

Западный ветер будет дуть с силой до 12-14 м/с, так что будьте внимательны, оставляя автомобили под особо старыми деревьями – падение веток не исключено.

Завтра ижевчан ждет такая же дождливая погода, хотя солнце все же начнет выглядывать из-за туч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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