Почти 2 тысячи жителей Ижевска пострадали от укусов клещей

16 Май 2020 2020-05-16T11:50:13+03:00

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С жалобами на присасывание клещей к медикам обратилось уже 3202 человека (из них 740 – дети), сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Эти цифры не превышают прошлогодней статистики.

Конечно, больше всего пострадавших – в Ижевске – 57,3% или 1834 случая.

Чаще всего клещи присасываются в лесах (26,4%), на дачах (17,8%), в лесах и парках, расположенных в черте населенных пунктов (14,5%), в местах отдыха (8,5%).

Всего в этом году уже исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита 2234 клеща, 47 из них (2,1%) оказались заражены. На боррелиоз проверили 1726 клещей, заразными были 598 из них (34,6%).

Как вытащить клеща?

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его;

- место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща - тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом.

Что нельзя делать с клещомФото: Сергей ГРАЧЕВ

Но лучше удалять клеща у врача в поликлинике по месту жительства или в любой медицинской организации.

Куда сдать клеща для проверки?

- лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»: ул. Ленина, 106, тел. 8 (3412) 63-27-88. Режим работы: в будни с 8:30 до 16:00, в выходные, праздничные дни с 9:00 до 13:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU