Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено
Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено. О технической неполадке сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Из-за отсутствия напряжения пришлось изменить два трамвайных маршрута: 5 и 7.
Сообщается, что движение по 5 маршруту организовано следующим образом: : ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева;
Движение 7-го маршрута открыто.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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