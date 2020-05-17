17 Май 2020 2020-05-17T09:58:39+03:00

Ранее был изменен и 7 маршрут

Изменить размер текста: A A

Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено. О технической неполадке сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Из-за отсутствия напряжения пришлось изменить два трамвайных маршрута: 5 и 7.

Сообщается, что движение по 5 маршруту организовано следующим образом: : ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева;

Движение 7-го маршрута открыто.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нарисуйте дом своей мечты и выиграйте сертификаты в популярный детский магазин

Еще пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU