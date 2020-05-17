2020-05-17T09:58:39+03:00
Общество

Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено

Ранее был изменен и 7 маршрут
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено. О технической неполадке сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Из-за отсутствия напряжения пришлось изменить два трамвайных маршрута: 5 и 7.

Сообщается, что движение по 5 маршруту организовано следующим образом: : ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева;

Движение 7-го маршрута открыто.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нарисуйте дом своей мечты и выиграйте сертификаты в популярный детский магазин

Еще пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение 5 трамвайного маршрута в Ижевске изменено
Сотрудники ижевского зоопарка поблагодарили неравнодушных горожан за продукты
Еще пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии
Умер бывший член Совета федерации от Удмуртии Виктор Шудегов
На 16 мая в Удмуртии 211 человек выздоровели после заражения коронавирусом
В Удмуртии планируют построить 2 новые школы
Начальник государственной противопожарной службы Удмуртии арестован
Почти 2 тысячи жителей Ижевска пострадали от укусов клещей
16 мая в Ижевске весь день будут идти дожди
На 16 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
Движение трамваев в городок Металлургов в Ижевске изменено
4 новые хоккейные коробки построят в Удмуртии для маленьких спортсменов
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021
Есть вопрос: появится ли на улице Клубной ТРЦ «Счастье»?
Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
«Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске