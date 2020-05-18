Две новые школы построят в Удмуртии в 2021 году

18 Май 2020 2020-05-18T09:05:11+03:00

Строительство должно начаться в этом году

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В двух деревнях Удмуртии в 2021 году появятся новые школы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, школа на 825 мест появится в деревне Пычанки и еще одну школу на 500 мест построят в селе Ягул. На данный момент уже есть проект, глава Удмуртии дал поручение приступить к строительству уже в этом году.

- Я понимаю, что сроки очень сжатые, но нам необходимо постараться и сдать эти два объекта в 2021 году к началу учебного года, то есть к 1 сентября. Это даст возможность начать полноценный учебный процесс в новых зданиях и школьникам, и педагогам, - отметил Александр Бречалов.

Проект школы в Завьяловском районе включен в федеральный перечень объектов строительства. Заключения экспертизы по проекту ожидают в конце мая. Стоимость строительства оценивается в 537 млн.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии рассказал, сколько новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в республике на утро 18 мая.

- В пресс-службе прокуратуры Удмуртии рассказали, сколько нарушений при приеме детей в школы выявлено за первый квартал 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU