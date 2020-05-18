Водитель без прав попал в ДТП на трассе Удмуртии
В Удмуртии на 19 километре автодороги «Воткинск - Чайковский» столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 49-летний водитель машины «Иж», не имея прав управления, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Нива Шевроле» под управлением 76-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель машины «Иж» получил множественные травмы, его отвезли в больницу, водитель «Нивы» получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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