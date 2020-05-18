2020-05-18T14:47:35+03:00
Общество

Местами по Удмуртии ожидаются грозы с порывистым ветром

Ветер может достигать 14 м/c
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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18 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- До 21:00 18 мая 2020 года местами по республике ожидаются грозы, при грозе порывистый ветер до 9-14 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы. Водителям быть аккуратными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим. Автовладельцам внимательно выбирать места парковки, возможно падение деревьев, рекламных щитов.

По данным сервиса Яндекс погода, вечером 18 мая ожидается +9…+14 градусов, дождь. Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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