18 Май 2020 2020-05-18T14:47:35+03:00

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18 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- До 21:00 18 мая 2020 года местами по республике ожидаются грозы, при грозе порывистый ветер до 9-14 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы. Водителям быть аккуратными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим. Автовладельцам внимательно выбирать места парковки, возможно падение деревьев, рекламных щитов.

По данным сервиса Яндекс погода, вечером 18 мая ожидается +9…+14 градусов, дождь. Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU