«Впервые вез столько цветов»: курьер из Ижевска доставил машину цветов для Алины Загитовой на день рождения
Курьер из Ижевска рассказал журналисту «Комсомолки», что доставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой на 18-летие целую машину цветов.
- Я впервые везу столько цветов для девушки. Там в одном букете 300 роз, в двух других – по 100. Розовые, синие розы, мелкие розочки. А еще огромная корзина гербер. Сегодня я личный доставщик цветов для нашей Алины. Очень приятно выполнять такие заказы, - рассказал журналисту Радик.
Правда Алину курьер не видел, так как ее не было дома, а цветы приняла родственница фигуристки.
Кстати, после доставки этой машины цветов курьер поехал к Алине Загитовой в «Чекерил». На этот раз он доставлял подарок от мамы фигуристки — корзину с мелкими цветами и шариком.
А вот кто сделал заказ осталось загадкой.
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Курьер из Ижевска доставил Алине Загитовой целую машину цветов на 18-летие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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