«Впервые вез столько цветов»: курьер из Ижевска доставил машину цветов для Алины Загитовой на день рождения

18 Май 2020 2020-05-18T15:41:01+03:00

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Курьер из Ижевска рассказал журналисту «Комсомолки», что доставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой на 18-летие целую машину цветов.

- Я впервые везу столько цветов для девушки. Там в одном букете 300 роз, в двух других – по 100. Розовые, синие розы, мелкие розочки. А еще огромная корзина гербер. Сегодня я личный доставщик цветов для нашей Алины. Очень приятно выполнять такие заказы, - рассказал журналисту Радик.

Правда Алину курьер не видел, так как ее не было дома, а цветы приняла родственница фигуристки.

Кстати, после доставки этой машины цветов курьер поехал к Алине Загитовой в «Чекерил». На этот раз он доставлял подарок от мамы фигуристки — корзину с мелкими цветами и шариком.

А вот кто сделал заказ осталось загадкой.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/779745" frameborder="0"></iframe> Курьер из Ижевска доставил Алине Загитовой целую машину цветов на 18-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU