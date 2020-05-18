2020-05-18T15:41:01+03:00
Общество

«Впервые вез столько цветов»: курьер из Ижевска доставил машину цветов для Алины Загитовой на день рождения

Кто заказал столько цветов девушке неизвестно
Дарья ПОРСЕВААКСЕНОВА Ксения
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Фото: скриншот с видео, предоставлено героемФото: скриншот с видео, предоставлено героем
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Курьер из Ижевска рассказал журналисту «Комсомолки», что доставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой на 18-летие целую машину цветов.

- Я впервые везу столько цветов для девушки. Там в одном букете 300 роз, в двух других – по 100. Розовые, синие розы, мелкие розочки. А еще огромная корзина гербер. Сегодня я личный доставщик цветов для нашей Алины. Очень приятно выполнять такие заказы, - рассказал журналисту Радик.

Правда Алину курьер не видел, так как ее не было дома, а цветы приняла родственница фигуристки.

Кстати, после доставки этой машины цветов курьер поехал к Алине Загитовой в «Чекерил». На этот раз он доставлял подарок от мамы фигуристки — корзину с мелкими цветами и шариком.

А вот кто сделал заказ осталось загадкой.

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Курьер из Ижевска доставил Алине Загитовой целую машину цветов на 18-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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